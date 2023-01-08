وهران: توقيف 4 أشخاص مبحوث عنهم

قام أمن دائرة بئر الجير بعملية شرطة واسعة النطاق، أين مست مناطق، إلى جانب مداهمة أوكار الجريمة. ونقاط التوتر التابعة لإقليم الإختصاص بهدف الحفاظ على الأمن والسكينة العامة.

وتم وضع عدة نقاط مراقبة، وعمليات مراقبة لعدد من المحلات والمقاهي. حيث تم رفع مخالفة على صاحب المقهى تتعلق بممارسة ألعاب القمار واليانصيب بدون رخصة.

كما تم من خلالها اخضاع 35شخصا لفحص الهوية، وإخضاع 18مركبة لعمملية مراقبة وتفنيش.

وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص مبحوث عنهم في قضايا تتعلق بالسرقة، ومن بينهم شخصين محل بحث لحكمين قضائيين.

تحويل22دراجة نارية. أين تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المعمول بها ضد المشتبه فيهم.