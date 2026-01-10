وهران.. توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من الكوكايين والمهلوسات

تمكن عناصر الشرطة بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من وضع حد لشبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج المخدرات الصلبة و السموم وسط الإقليم الحضري، أين تم توقيف 04 أشخاص كانوا يتخذون من مساكنهم وكرا لتخزين وترويج هذه السموم.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية مكّنت من حجز كمية من المخدرات قُدر وزنها بـ 700 غرام من الكيف المعالج. و100 فران من الكوكايين و885 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300ملغ.

وجاءت هذه العملية بعد التحريات الميداينة التي باشرها محققو المصلحة حول نشاط المشتبه فيهم بقطاع الاختصاص. حيث كانوا يتخذون من مساكنهم وكرا للتخزين ويستعملون دراجات نارية للتمويه. ونقل هذه السموم وتسهيل نشاطهم الاجرامي.

بعد مراقبة وترصد نشاطهم الإجرامي وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيفهم الواحد تلو الآخر، وحجز الكمية المضبوطة.

وأشار المصدر نفسه، أنه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، وكذا محكمة العثمانية تم تقديمهم أمام العدالة، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

