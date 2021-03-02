وهران: توقيف 4 أشخاص وحجز 3020 قارورة خمر

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بونيف في وهران من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم حجز قرابة 3020 وحدة خمر إلى جانب اسلحة بيضاء محظورة متمثلة في سيوف وخناجر.

وتمت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بقيام شخص بتخزين مشروبات كحولية قصد بيعها وترويجها.

وأضاف المصدر، أنه وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية بأخذ إذن من وكيل الجمهورية المختص اقليميا تم مداهمة المكان.

وتمكنت ذات المصالح، من توقيف 4 أشخاص وضبط قارورات الخمر مخبأة بغرفة ذات مدخل سري، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.