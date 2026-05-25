وهران.. توقيف 4 أشخاص وضبط 2400 قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية لترويج السموم، أين تم توقيف 04 أشخاص من عناصرها.

وحسب بيان لمصالح الأمن، العملية المنفذة جاءت عقب استغلال معلومات مؤكدة تتعلق بقيام أحد أفراد الشبكة. بنقل كمية من السموم باستعمال مركبة قصد إبرام صفقة بيع. ليتمكن محققو المصلحة من تحديد هويته ومكان تواجده أين تم توقيفه على متن مركبة. بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، ثم ضبط كمية من المؤثرات، ليتم تحويله إلى المصلحة.

مواصلة للتحريات وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، تمّ تحديد هوية باقي أفراد الشبكة ومكان تواجدهم، ليتم الإطاحة بهم الواحد تلو الآخر، وحجز مركبة كانت تستعمل في تسهيل نشاطهم الإجرامي.

حيث جرى تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.

