وهران.. توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 18 كلغ كوكايين  

تمكنت الفرقة المتنقلة للتفتيش التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي، وبالتنسيق مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز 18,074 كلغ من مادة الكوكايين، حجز 3,380 كلغ من الكيف المعالج، وتوقيف 5 أشخاص.

وأوضح بيان لمصالح الجمارك أنه تم حجز 18,074 كلغ من مادة الكوكايين، حجز 3,380 كلغ من الكيف المعالج. ضبط مبلغ مالي قدره 2.228.000 دج، 05 سيارات سياحية ودراجة نارية. بالإضافة إلى توقيف 05 أشخاص تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

كما أشارت المصالح نفسها، أن هذه العملية تعكس مستوى التنسيق والتجند الدائم لمختلف أجهزة الدولة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

