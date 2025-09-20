وهران.. توقيف 5 أشخاص وحجز 3600 قرص مهلوس

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بولاية وهران، في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكتين تورط أفرادها في ترويج السموم وسط الأقاليم الحضرية ، حيث تم توقيف 5 أشخاص، وحجز 3600 قرص مهلوس من نوع “بريغابلين”.

جاءت هذه العمليات بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكات بالمتاجرة وتخزين هذه السموم . متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين.

وبعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. واستصدار أذون بالتفتيش والتوقيف، أسفرت العملية عن الايقاع بهم الواحد تلو الآخر، حجز 3600 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ، ليتم تحرير إجراءات قضائية ضد المتورطين في القضية قدموا بموجبها أمام العدالة،أين صُدر في حقهم أمر ايداع.

