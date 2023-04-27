وهران: توقيف 7 أشخاص متلبسين بسرقة البلاستيك من شركة تحويل بالكرمة

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالكرمة في وهران من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية مختصة في السرقة متكونة من 7 أشخاص.

العملية تمت بناءً على شكوى تقدم بها صاحب إحدى شركات تحويل البلاستيك الكائنة بمنطقة التخزين بالكرمة اعقبتها خطة محكمة التنفيذ بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري أسفرت عن الاطاحة بالمتورطين.

وقد توقيف المشتبه بهم متلبسين بمحاولة شحن 33 كيسا من المادة الأولية لصناعة البلاستيك على متن مركبة نفعية.

المتورطون في عملية السرقة تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 سنة ينحدرون من ولايتي وهران ومعسكر سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المعنية للفصل في قضيتهم.