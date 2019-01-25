وهران..  توقيف 7 أشخاض تورطوا في قضية سرقة مليار و 700 مليون سنتيم من بينهم إمرأتين

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، من توقيف 7 أشخاص متورطين، في قضيتين تتعلقان بسرقة مبلغ يقدر من 17 مليون دج

وقد أوقفت مصالح الأمن 4 أشخاص في قضية سرقة مبلغ 8 ملايين دج و4.000 أورو، ومجوهرات من داخل مسكن.

وأسفر التحقيق توقيف شخصين 21 و25 سنة. كما تم توقيف شريكهما الذي كان بحوزته مبلغ 600 ألف.

من جهة أخرى، تم توقيف 3 أشخاص، في قضية سرقة مبلغ 9 ملايين دج وأغراض أخرى حسب ذات البيان.

وسمح التحقيق في هذه القضية بتوقيف إمرأتين تبلغان من العمر أحدهما 20 و الأخرى 24 سنة.

وإسترجع مبلغ 2.75 مليون دج وهاتفين نقالين إلى جانب توقيف الشخص الثالث، وهو سائق السيارة التي إستعملت في عملية السرقة.

وإثر تفتيش مسكن الشخص الموقوف الثالث، إسترجع عناصر الشرطة مبلغا يقدر بـ3.3 مليون دج ومسروقات أخرى.

وقد تم تقديم الموقوفين السبعة أمام النيابة حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت، في إنتظار محاكمتهم لاحقا.