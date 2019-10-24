وهران : ثلاثيني يختطف طفلة ويعتدي عليها جنسيا بعد تعذيبها

امن قديل تمكن من تحريرها بعد صعقه بشحنات كهربائية

تمكن عناصر الشرطة القضائية لامن دائرة قديل بوهران من الإطاحة بثلاثيني قام باختطاف طفلة تبلغ من العمر 14 سنة قام بإحتجازها وتعذيبها قبل الاعتداء عليها جنسيا.

المتهم الذي يبلغ من العمر 37 سنة مسبوق قضائيا في عديد القضايا الإجرامية من بينها الاختطاف والاغتصاب وتكوين جماعات اشرار ينحدر من بلدية حاسي بونيف.

أقدم قبل أيام على اقتحام المنزل العائلي الضحية بينما كانت رفقة شقيقتها الصغرى البالغة من العمر 10 سنوات في حدود الساعة الخامسة صباحا مستغلا غياب والدتهما العاملة بالمستشفى.

ليقوم باختطاف الضحية بعد تعنيفها وتكبيلها إلى وجهة أولى حسب تصريحات شقيقتها الصغرى التي كانت في حالة نفسية يرثى لها بعد إبلاغ مصالح الامن.

والتي تمكن محققون بعد الاشتغال على المواصفات التي كشفت عنها هذه الأخيرة من تحديد هوية المتهم المعروف بكنية ناصيرو.

ليتم مباشرة جملة من التحقيقات وعمليات البحث بالاستعانة بفريق خاص بتحرير الرهائن وعناصر من الاستعلامات.

أسفرت العملية في ظرف وجيز من الوصول إلى مكان المتهم على مستوى إحدى المجمعات السكنية الجديدة عقب سماعهم لصراخ طفلة.

وأثناء اقتحامهم السكن اين كانت تتعرض الطفلة للتعذيب هدد المتهم بذبحها لكن سرعة تدخل عناصر الامن حالت دون ذلك بعد صعقه بشحنات كهربائية.

تمكن على اثرها مصالح الامن من تحرير الضحية قبل نقلها إلى المستشفى للتكفل بحالتها.

فيما تم اقتياد الموقوف إلى مقر الأمن ومن ثمة تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بايداعه الحبس المؤقت.

وذلك بعد توجيه له تهم اختطاف قاصر واغتصابها وتعذيبها مع محاولة القتل العمدي.