وهران.. جريحان في حادث إصطدام

تدخلت عناصر الحماية المدنية لولاية وهران، اليوم الأحد، من أجل حادث مرور تمثل في تصادم بين سيارتين.

وكانت وحدة الحماية المدنية لوادي التليلات، وراء عملية التدخل، على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالقرب من محول بلدية الحامول دائرة وادي التليلات.

وخلف هذا الحادث جريحين من جنس ذكر الأول يبلغ من العمر 26 سنة والثاني يبلغ من العمر 40 سنة تعارضا إصابات متفاوتة.

وقدمت الوحدة الجهوية الإسعافات الأولية اللازمة، للضحيتن، قبل تحويلهما على جناح السرعة نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو.