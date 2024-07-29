وهران.. جريح في حادث بمركب تمييع الغاز بأرزيو

أصيب شخص اليوم الاثنين إثر حادث على مستوى سخان بمركب تمييع الغاز GL1Z بأرزيو ولاية وهران، حسبما جاء في بيان لشركة سوناطراك.

وأفادت شركة سوناطراك، أنه في صباح اليوم على الساعة 01:25، سجل حادث على مستوى واحد من السخانات الستة التابعة لمركب تمييع الغاز GL1Z بأرزيو، وتسبب الحادث في إلحاق أضرار بهذا السخان وأدى إلى إصابة أحد أعوان المركب بحروق في أطرافه العلوية والذي تم نقله إلى مستشفى وهران وحالته مستقرة.”

وأوضح المصدر نفسه، “أن الحادث وقع عند إعادة التشغيل بعد توقف ناجم عن انقطاع الطاقة الكهربائية.”

وبفضل تدخل فرق الصيانة والتفتيش، فقد تمت السيطرة على الحادث بشكل سريع، وتم استئناف تشغيل المركب اعتبارًا من اليوم على الساعة الواحدة زوالا 13:00، باستخدام السخانات الخمسة الأخرى المتاحة. يضيف بيان سوناطراك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث ليس له أي تأثير على قدرات إنتاج المركب.