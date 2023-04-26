وهران: جمع أكثر من 4 آلاف كيس دم متبرّع بها خلال رمضان

سجلت مديرية الصحة لولاية وهران في إطار حملات التبرع بالدم الخاصة بشهر رمضان بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية. جمع أكثر من 4 آلاف كيس دم من مختلف الزمر الدموية.

وقد شمل البرنامج المسطر من قبل مديرية الصحة لولاية وهران في إطار الحملة التي شهدتها العديد من بلديات وهران. تفعيل عدة خرجات عبر مختلف المساجد والمساحات العمومية أو داخل مراكز حقن الدم الموزعة عبر المؤسسات الصحية.

كما أسفرت عن جمع ما يقدر بـ 4079 كيس دم من مختلف الزمر يعتبر رقما قياسيا تجاوز المسجل الموسم الماضي. وذلك بفضل التخطيط المسبق من قبل ذات المديرية وكافة الفاعلين. من خلال عمليات التحسيس بأهمية هذه العملية. وأيضا بفضل الفرق الطبية وشبه الطبية التي سهرت طيلة الشهر الفضيل على عمليات التبرع وجمع الدم.

علما أن المركز الإستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب تمكن من جمع 1578 كيس دم. تليه المؤسسة الإستشفائية الجامعية أول نوفمبر بـ 1452 كيس دم.