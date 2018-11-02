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وهران.. حادث مرور يكشف عن محاولة تمرير 450 وحدة جعة

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وهران.. حادث مرور يكشف عن محاولة تمرير 450 وحدة جعة
بقلم كريمة سواق

 كشفت مصالح الدرك الوطني بوهران محاولة تمرير 450 وحدة جعة بطريقة غير قانونية.

نجحت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقديل في وهران استغلالا لمكالمة عن طريق الخط الأخضر.

تفيد بوقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 11 تبين عند تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.

أن السيارة من نوع “رونو كومبيس” التي تعرضت لحادث المرور كانت تحمل بعد إخضاعها للتفتيش كمية من المشروبات الكحولية.

قدرتها مصادرنا بـ 450 وحدة جعة من نوع بوفور كانت مخبأة بإحكام بالمقاعد الخلفية والصندوق الخلفي للمركبة.


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