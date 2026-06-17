وهران.. حبس خمسة متهمين ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة وحجز 69 كلغ كوكايين

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة وهران بإيداع 5 متهمين موقوفين الحبس على ذمة التحقيق، لضلوعهم في جريمة الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة.

وذلك لمتابعة المتهمين عن طريق التحقيق القضائي بجناية الاستيراد والحيازة والنقل والتخزين والحصول على المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، والتي من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية. وجناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة

إجرامية.

وأسفرت التحريات الأولية عن حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين تقدر بـ 69 كيلوغراما.

وكشفت نيابة الجمهورية، اليوم الأربعاء، في بيان صحفي أصدرته للرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، قامت فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بالبيض يوم 9 جوان 2026 بتوقيف المدعو بوفلجة محمد أمين البالغ من العمر 39 سنة في حالة تلبس على متن مركبة سياحية تحمل كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) وزنها 69 كلغ.

وتم التحقيق الابتدائي، حسب المصدر ذاته، من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالبيض، وأسفر عن توقيف أربعة أشخاص آخرين، وحجز خمس مركبات من مختلف العلامات.

وبتاریخ 17 جوان 2026، تم تقديم جميع المتهمين أمام نيابة الجمهورية للمحكمة ذاتها.