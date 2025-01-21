وهران: حبس 5 أشخاص في قضية حجز أكثر من 109 كلغ من الكوكايين و11.6 مليار سنتيم

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، بيانا حول قضية نوعية عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة.

وحسب بيان وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، تم حجز أكثر من 109 كيلوغرامات من الكوكايين، و11.6 مليار سنتيم داخل سيارة ومنزل مشتبه به.

العملية نفذها أفراد المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب يوم 13 جانفي الجاري. كما مكنت من حجز 6 مركبات من مختلف العلامات.

وأضاف البيان أن التحقيق في هذه القضية قاد إلى توقيف 5 أشخاص تم تقديمهم للمثول اليوم أمام قاضي التحقيق.

وأفضى التحقيق الابتدائي إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم، تم تقديمهم بتاريخ 21 جانفي الجاري أمام قاضي التحقيق من أجل تهم الاستيراد والحيازة والتخزين والحصول على المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال.

بعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق، أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.