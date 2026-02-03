وهران.. حجز أزيد من قنطار لحوم بيضاء فاسدة

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري 13000 مسكن عدل بمسرغين التابع لأمن دائرة بوتليلس بولاية وهران، من حجز 108 كلغ من اللحوم البيضاء الديك الرومي والأحشاء قدر وزنها بـ 05 كلغ تم نقلها على متن مركبة غير مهيأة تفتقر لشروط الحفظ والنظافة والتبريد.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن هذه العملية جاءت في إطار الجهود المبذولة من طرف مصالح الشرطة. للحفاظ على صحة المستهلك أين تم توقيف مركبة، بعد إخضاعها للمراقبة والتفتيش الإداري والأمني. عثر بالصندوق الخلفي على كمية من اللحوم تفتقر شروط النظافة والنقل.

بالتنسيق مع الطبيب البيطري ومكتب النظافة والصحة العمومية، تبين أن الكمية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري، لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد، أين تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص المخالف.

