أخبار الجزائر

وهران.. حجز أزيد من 48 ألف قرص مهلوس

بقلم عايدة.ع
  • 314
  • 0

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك وهران خارجي، وبالتنسيق مع مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الثانية، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن حجز 48.450 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، تم حجز 48.450 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، وسيارتين سياحيتين ودراجة نارية.

كما تم توقيف 04 أشخاص تمت إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

رابط دائم : https://nhar.tv/zN49f
