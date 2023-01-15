وهران.. حجز أكثر من 12 ألف قرص مهلوس وتوقيف المجرمين

تمكنت الشركة للأمن الحضري في وهران، من تفكيك جمعية أشرار تورط أفرادها في ارتكاب جناية الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية. وهذا ضمن جماعية إجرامية منظمة عابرة للحدود عن طريق النقل والتخزين باستعمال مركبات ذات محرك.

كما أسفرت العملية التي تمت في وهران –حسب بيان الأمن الوطني- عن توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و47 سنة مسبوقين قضائيا. وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ12780 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ. و11 قارورة مخدر من نوع إيزوبتيل، 3 مركبات كانت تستخدم في عملية نقل وتوزيع وترويج هذه السموم.

وحسب ما أفاد به البيان ذاته، فإنه تم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة.

كما درست الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مشروع تمهيدي لقانون متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول مشروع تمهيدي قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 04 ـ 18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 قدّمه وزير العدل حافظ الأختام. و الهدف منه توطيد الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال و تعزيز التدابير العلاجية.

و كذا حماية الضحايا والتكفل بهم. لاسيما من خلال إقرار حماية خاصة للصيادلة و تشديد، بشكل أكبر، العقوبات الجزائية. التي تطبّق على مرتكبي الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية .