وهران.. حجز أكثر من 1200 قارورة خمر بوادي تليلات

نجحت غناصر الفرقة الاقليمية لوادي تليلات، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية لطافراوي بوهران من احباط تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تمثلت في 1235 وحدة خمر.

وحسب المصادر، فقد تم توقيف مركبة من نوع بيجو اكسبار على مستوى نقطة المراقبة الواقعة بمفترق الطريق الولائي رقم 35 والوطني رقم 13.

حيث تبين عند إخضاعها للتفتيش أنها تحمل أكثر من 1200 وحدة من المشروبات الكحولية.

والتي تمثلت، في 480 علبة قارورة جعة سعة 50 سل من نوع بوروزا، و 447 جعة سعة 50 سل من نوع بوفور، و 192 قارورة جعة سعة 50 سل من نوع اس 16.

إضافة، إلى 72 علبة سعة 1 ل نبيذ احمر، و 12 علبة سعة 50 سل باستيس و32 قارورة سعة 20 سل من نوع باستيس.

حيث تم تحويل صاحب المركبة والمحجوزات إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي تليلات، لمواصلة التحقيق معه قبل مثوله أمام العدالة.