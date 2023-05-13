وهران.. حجز أكثر من 178 ألف “اكستازي” داخل سيارة قادمة من اسبانيا

تمكن أعوان الجمارك في ميناء وهران، من حجز 178185 قرصا مهلوسا من نوع “اكستازي”. كانت مخبأة بإحكام على متن سيارة قادمة من ألميريا الاسبانية. وهذا بمخبأ مهيأ خصيصا لإخفاء البضاعة المحظورة.

كما تم حجز في عملية أخرى لأعوان الفرقة المتنقلة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالجزائر-خارجية، 785 غرام من الكيف المعالج. إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج. مع توقيف 3 مخالفين كانوا على متن سيارة سياحية، وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

وأشار بيان الجمارك إلى أن العمليتان تكرسان يقظة وجاهزية أعوان الجمارك الجزائرية. وتجندهم الدائم في سبيل مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على استتباب الأمن والنظام العموميين.