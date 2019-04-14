وهران.. حجز أكثر من 500 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء وتوقيف 5 مروجين

اطاحت عناصر الأمن الحضري الرابع بوهران بمروج مؤثرات عقلية مع حجز 335 قرصا مهلوسا و55 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

مروج المؤثرات العقلية البالغ من العمر 36 سنة مسبوق قضائي تم إلقاء القبض عليه بناءً على تحريات قامت بها ذات المصالح استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط المتورط في ترويج السموم.

حيث وبعد مراقبة وترصد لتحركاته وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه تم ضبط 335 قرصا مهلوسا.

ومبلغ 55 مليون سنتيم إلى جانب 3 أسلحة بيضاء محظورة، ليتم تحرير ضده إجراء قضائي سيحال بموجبه على العدالة.

كما تمكنت عناصر من الامن الحضري الـ 16 في عملية ثانية من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج والمتاجرة بالمهلوسات.

أين تم حجز 169 قرصا من المؤثرات العقلية، سلاح أبيض محظور وقارورة غاز مسيل للدموع.

مع توقيف 4 مروجين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و28 سنة بينما كانوا على متن مركبة تم ضبط بعد اخضاعها للتفتيش 169 قرصا مهلوسا حيث تم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة.