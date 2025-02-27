وهران .. حجز أكثر من 7 قناطير لحوم مستوردة فاسدة تُسوَّق بمحلات “السوبر ماركت”

تمكنت عناصر من فرقة البيئة والعمران بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بوهران من إحباط تسويق قرابة 7 قناطير من اللحوم الحمراء (لحم غنم مستورد)، و31 كيلوغراماً من لحم الدجاج غير صالحة للاستهلاك البشري.

وتمت العملية في إطار الخرجات الميدانية المشتركة مع لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بوهران. وكذا مفتشية التجارة، إلى جانب طبيب بيطري تابع لمديرية الفلاحة، إلى بعض الفضاءات التجارية الكبرى (محلات السوبر ماركت)، حيث تم حجز الكمية المضبوطة سالفة الذكر.

وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، تبيّن أنها غير صالحة للاستهلاك البشري. وظهرت علامات فساد المنتوج مع انبعاث روائح كريهة. وذلك لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد والتخزين. ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.