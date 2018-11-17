وهران.. حجز اكثر من 140 قرصا مهلوسا

على إثر مكالمة هاتفية تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لارزيو في وهران مفادها وجود شخص يقوم بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة.

اوقفت ذات المصالح مروج وحجز مجموعة من الأقراص المهلوسة .

حيث وبعد تشكيل دورية وتنشيط عنصر الاستعلام تم تحديد هوية المشتبه فيه.

الذي وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش منزله تم العثور بداخل غرفة النوم على 70 قرصا من نوع “بريقابالين”.

بالإضافة الى مبلغ مالي قدره 4000 دج من عائدات المتاجرة.

كما تمكنت عناصر من درك النجمة شطيبو سابقا من حجز 71 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة الى سيف.

استغلالا لمعلومات واردة الى فرقة الدرك مفادها وجود شخص يقوم بييع وترويج الأقراص المهلوسة.

على الفور تم تشكيل دورية وبعد وضع خطة محكمة واستفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل المشتبه فيه.

تم العثور على 40 قرصا من نوع بريقابالين،13 قرص نوع ريكابالين و18 قرص نوع كيليت بالإضافة الى سلاح ابيض محظور.

فيما تمكنت افراد الفصيلة الخامسة للأمن والتدخل للدرك الوطني بالكرمة بنقطة مراقبة على مستوى مدخل حي الامال.

من توقيف سيارة من نوع “رونو ميقان” تم العثور على اقراص مهلوسة من نوع ارسول وقارورة غاز مسيلة للدموع.