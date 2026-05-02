وهران.. حجز طاولات شمسيات وكراسي بعين الترك

قامت مصالح بلدية عين الترك بولاية وهران بالتنسيق مع مصالح أمن الدائرة، الجمعة، بتنفيذ عملية حجز الطاولات والشمسيات والكراسي التي تمّ وضعها بالشاطئ بطريقة غير قانونية ومخالفة لقانون مجانية الشواطئ.

ويأتي هذا تنفيذا لتعليمات ابراهيم أوشان والي ولاية وهران، الرّامية إلى محاربة التجاوزات التي تمسّ بمبدأ مجانية. الشواطيء، حيث أسفرت العملية عن حجز 136 كرسي، 27 شمسية و25 طاولة، تمّ تحويلهم للمحشر البلدي.

