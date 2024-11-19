وهران: حجز قنطارين ونصف من المخدرات قادمة من المغرب

تمكنت فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببطيوة من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر عدد من الولايات. مختصة في تهريب المخدرات على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية.

العملية النوعية جاءت في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة، وعلى إثر استغلال معلومات أمنية تحصل عليها أفراد الفرقة. تفيد بمحاولة تمرير شحنة من المخدرات على متن جرار طريقي ليتم على الفور تكثيف التحريات ووضع خطة محكمة أفضت إلى توقيف الجرار وسائقه وحجز كمية معتبرة من المخدرات كانت مخبأة بإحكام أسفل المقطورة.

وبعد مواصلة التحقيق وتنشيط عنصر الإستعلام، تم الوصول إلى باقي أفراد الشبكة. حيث أسفرت العملية عن توقيف 07 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و41 سنة، من بينهم 03 مسبوقين قضائيا. بالإضافة كذلك إلى حجز 2 قنطار و25 كلغ من الكيف المعالج، والتي تبلغ قيمتها المالية 11 مليار و260 مليون سنتيم. ناهيك عن جرار طريقي ووثائق إدارية مزورة. وكذا مبلغ مالي قدره 73500 دج وهواتف نقالة.

فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بتهمة جناية الحيازة والنقل والتخزين والشراء قصد البيع لمواد مخدرة ضمن جماعة إجرامية منظمة. تهريب المخدرات على درجة من الخطورة باستعمال وسيلة نقل. وتزوير المركبات والوثائق الإدارية وتبييض الأموال.