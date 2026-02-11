وهران: حجز قرابة 10 كلغ كوكايين بحوزة شخصين

تمكنت الفرقة المتنقلة للفرق التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي، وبالتنسيق مع مفرزة من للجيش الوطني الشعبي، من توقيف شخصين بحوزتهم كمية معتبرة من الكوكايين والكيف المعالج.

وأسفرت العملية، عن حجز 9,11 كلغ من كوكايين و 2,818 من الكيف المعالج. مع ضبط مبلغ مالي قدره .319.000,00 دينار وحجز سيارتين سياحيتين .

وتم تقديم الشخصين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية لمواصلة إجراءات التحقيق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور