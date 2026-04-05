وهران: حجز قرابة 3 كلغ كوكايين وأكثر من 451 ألف قرص مهلوس لدى ثمانية أشخاص

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران خارجي، بالتنسيق مع مفرزة من الجيش الوطني الشعبي، من تنفيذ عملية نوعية. حيث تم ضبط كميات معتبرة من الكوكايين والمهلوسات.

و أسفرت العملية، عن حجز 2,959 كلغ كوكايين، و1,970 كلغ كيف معالج، 28800 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 ملغ. 423004 قرص مهلوس من نوع “اكستازي”. إضافة إلى حجز ثمانية 8 سيارات سياحية ودراجة نارية.

كما تم توقيف 8 اشخاص قدّموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك (بوهران) لمواصلة الإجراءات القانونية التحقيق.

