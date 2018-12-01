وهران.. حجز كمية معتبرة من المكملات الغذائية

أخبار الجزائر
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وهران.. حجز كمية معتبرة من المكملات الغذائية
بقلم س.كريمة

حجزت عناصر من فرقة امن الطرقات  للدرك الوطني بوادي تليلات في وهران كمية معتبرة من المكملات الغذائية.

العملية تمت  بحاجز  على مستوى الطريق الوطني رقم 4، اين تم توقيف سيارة من نوع “بيجو”.

تم ضبط بداخلها بعد اخضاعها للتفتيش على بضاعة متمثلة في المواد الغذائية المكملة متمثلة في 120 كيس مكمل غذائي نوع “بايوس لايف سليم”.

120 قرص مكمل غذائي نوع كرياتين و9.98 كلغ من مسحوق مكمل غذائي نوع “ماس تاك اكستريم”.

حيث تم توقيف صاحب السلعة واقتياده الى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد تليلات من اجل مواصلة التحقيق معه.


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