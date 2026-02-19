وهران: حجز ما يقارب 6 قناطير لحوم بيضاء وحمراء فاسدة

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة السانيا ، في خرجة ميدانية مشتركة ،بالتنسيق مع مديرتي التجارة والفلاحة و النظافة لبلدية السانيا لمراقبة محلات الخاصة بنشاط التجارة بالتجزئة للحوم. أين تم ضبط 594 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء،واللحم المفروم فاسدة غير صالحة للاستهلاك .

هذه العملية جاءت في إطار الجهود المبذولة من طرف مصالح الشرطة للحفاظ على صحة المستهلك بالتنسيق مع الطبيب البيطري ومكتب النظافة للبلدية. تبين أن الكمية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري لعدم احترام شروط النظافة والحفظ. والصحة العمومية ،أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتأتي العملية في إطار إبراز المجهودات المبذولة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في المحافظة على البيئة. وضمان سلامة وصحة المستهلك ،والوقاية من التسممات الغذائية، تزامنا وشهر رمضان الفضيل.

