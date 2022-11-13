وهران: حجز مسدس آلي في مداهمة لوكر جريمة بأرزيو

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لآرزيو في وهران من الإيقاع بعصابة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بالحي الفوضوي لقرية بورين.

العملية تمت بعد مداهمة لأوكار الجريمة باقليم الإختصاص إستغلالا لمعلومات تم العمل عليها. حيث وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية. تم تطويق المكان وغلق جميع المنافذ ومياشرة التفتيش تم توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 40 سنة. فيما تم حجز مسدس إلى مزوّد بأربع طلقات. بالإضافة كذلك إلى 955 كلغ كيف معالج، 192 قرص مهلوس من بينها أقراص صاروخ و 30 مليون سنتيم. أسلحة بيضاء محظورة ودراجة نارية من نوع تيماكس.