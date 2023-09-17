وهران: حجز 1694 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة

تمكن عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية وهران. من حجز 1694 كلغ من اللحوم البيضاء “الديك الرومي ” و”لحم الدجاج ” غير صالحة للإستهلاك.

وحسب الأمن الوطني، فقد كانت هذه اللحوم على متن مركبة من نوع كيا، وذاك إثر عملية مراقبة قام بها عناصر المصلحة.

وتم توقيف صاحب المركبة على مستوى حي المدينة الجديدة، بعد التفتيش تبين أنها محملة بالكمية المحجوزة. المتمثلة في 937 كلغ من لحم الدجاج، و 700 كلغ من لحوم الديك الرومي. و 57 كلغ من أحشاء الدجاج.

بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري ،تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد. اين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.