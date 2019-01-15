وهران.. حجز 20 طن من المواد الغذائية الفاسدة في قديل

حجزت مصالح المراقبة 20 طن من المواد الغذائية على غرار السكر المسحوق والتوابل أمس بقديل شرق وهران.

ويتعلق الأمر بـ 20 طنا من المواد الغذائية منها السكر المسحوق والبقوليات المجففة والتوابل وغيرها من المواد التي تمثل في مجملها قيمة 2.6 مليون دج وذلك بسبب انعدام النظافة وغياب رمز النشاط في السجل التجاري.

وتم تحرير محضر بوقف النشاط وإقتراح الغلق من قبل مصالح المراقبة لمديرية التجارة ضد التاجر المعني.

وتم القيام بعملية مصادرة أخرى يوم الاثنين من قبل مصالح المراقبة بالمديرية المحلية للتجارة في الولاية وذلك على مستوى حي الصديقية.

وأسفرت عن حجز 40ر4 قنطار من الدجاج غير الصالح للاستهلاك وكذا 94 كلغ من لواحق الدجاج لنفس السبب.