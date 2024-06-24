وهران: حجز 200 كرسي وطاولة و40 شمسية في مداهمة لشواطئ ارزيو

نظمت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالتنسيق مع امن ولاية وهران تفعيلا للمخطط الأمني الخاص بموسم الاصطياف مداهمة مشتركة مست دائرة أرزيو لحفظ الامن والسكينة العموميتين وتأمين المصطافين وممتلكاتهم.

وقد أسفرت العملية عن حجز في ذات العملية 40 طاولة و160 كرسيا ، 40 مظلة شمسية في اطار محاربة استغلال الشواطئ مع حجز اسلحة بيضاء وجهاز درون غير مرخص.

كما تم في نفس العملية توقيف 40 شخصا محل أوامر عدلية و3 متورطين في المتاجرة بالمخدرات مع حجز 852 قرصا مهلوسا.