وهران: حجز 2400 قرص بريغابلين

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وهران من تفكيك جمعية أشرار. تورط أفرادها في قضية الحيازة على المواد الصيدلانية ذات التأثير العقلي من نوع بريقابلين 300ملغ بدون رخصة. لغرض الاتجار غير الشرعي فيها باستحضار مركبات ذات محرك. ضمن جماعة إجرامية منظمة، والمساس بالصحة والاقتصاد الوطني.

واسفرت العملية النوعية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و47سنة.

كما تم حجز 2400 قرص من نوع بريغابلين300ملغ. وحجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره252مليون سنتيم

وتم أيضا حجز03 مركبات ودراجة نارية كانت تستعمل في النقل وتهريب هذه السموم، مع حجز 5 هواتف نقالة.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضدهم، أحيلوا بموجبها أمام العدالة.