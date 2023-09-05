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الوطني

وهران.. حجز 2455 قارورة خمر في سبدو

بقلم طاهر
وهران.. حجز 2455 قارورة خمر في سبدو
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تمكنت مصالح أمن دائرة سبدو من حجز كمية معتبرة قدرت ب 2455 من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام و الأنواع.

العملية جاءت بناءا على اثر استغلال معلومات، مفادها قيام شخص بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة. ،و بالتنسيق مع  وكيل الجمهورية تم استصدار اذن بتفتيش مسكن الشخص المشتبه فيه، الكائن بأحد المزارع الواقعة خارج النسيج الحضري. أين تم حجز كمية من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام و الأنواع قدرت بـ 2455 وحدة، كانت مخبأة باحكام داخل مخبأ سري.
تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بموجب ملف اجراء قضائي.

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