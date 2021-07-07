وهران: حجز 25 كلغ قنب هندي وتوقيف 13 تاجر مخدرات

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإيقاع بشبكة اجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وتم توقيف 13 شخصا وحجز 25 كلغ من المخدرات ممثلة في القنب الهندي، و28 قرص اكستازي ومبلغ 73 مليون سنتيم. يعتبر من عائدات المتاجرة بهذه السموم بالإضافة إلى استرجاع 7 مركبات.

العملية تمت اثر تحقيقات واسعة أسفرت بعد خطة محكمة التنفيذ عن إلقاء القبض على 13 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 22 و35 سنة مسبوقين قضائيا. في حين تم حجز 25 كلغ قنب هندي، أقراص اكستازي، 18 هاتفا نقالا و7 مركبات.