وهران.. حجز 26 قنطارا من الكوابل النحاسية المسروقة بعين البية

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وهران.. حجز 26 قنطارا من الكوابل النحاسية المسروقة بعين البية حجز 26 قنطارا من الكوابل النحاسية المسروقة بعين البية في وهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران، من تفكيك عصابة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بعين البية.واسترجاع 26 قنطارا من هذه المادة، فيما تم توقيف الشخص المتورط.

وتمت العملية النوعية استغلالا لمعلومات تفيد بوجود شخص يقوم بتخزين كمية من مادة النحاس مسروقة بمنزله الكائن ببلدية عين البية.حيث وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات مع استيفاء جميع الاجراءات القانونية.تم التنقل إلى منزل المشتبه فيه أين تم ضبط كمية معتبرة من النحاس قدرت بأكثر من 26 قنطارا.

بالاضافة إلى خردوات وأدوات تستعمل في عملية تقطيع الكوابل النحاسية.وقد تم توقيف المتهم واقتياده إلى مقر الدرك الوطني لاستكمال التحقيقات معه للوصول إلى شركائه في القضية قبل تقديمه للجهات القضائية.

الكوابل النحاسية

الكوابل النحاسية

الكوابل النحاسية


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