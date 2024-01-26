وهران: حجز 2600 قرص إكستازي وصاروخ و60 أورو

تمكنت عناصر من شرطة وهران في عمليتن متفرقتين من الإيقاع بشبكتين إجراميتين مختصتين في المتاجرة بالمهلوسات.

كما تم توقيف 4 أشخاص وحجز 2600 قرصا من مختلف الأنواع “2000 إكستازي و600 قرص من نوع صاروخ”. مع حجز مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 234000 دج. وآخر بالعملة الأجنبية قدره 60 يورو الى جانب 4 أسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيلة للدموع.

العملية الأولى عالجها الأمن الحضري الثاني أسفرت عن توقيف 3 أشخاص، مسبوقين قضائيا. وحجز 2000 قرص مهلوس من نوع إكستازي على شكل مجسمات حيوانات. قطعة مخدرات يفوق وزنها 80 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 154200 دج من عائدات الترويج. سلاح أبيض محظور، وقارورة غاز مسيلة للدموع.

العملية التانية عالجها الأمن الحضري 01 تم خلالها توقيف شخص في عقده الثالث. ينشط ضمن شبكة إجرامية لترويج السموم أين تم حجز 600 قرص مهلوس من نوع صاروخ. مبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 80000 دج إضافة إلى 4 أسلحة بيضاء محظورة.