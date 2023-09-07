وهران.. حجز 309 كلغ من لحم الديك الرومي الفاسد

تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية وهران، من حجز 309 كلغ من اللحوم البيضاء “الديك الرومي” غير صالحة للإستهلاك.

كما كانت الكمية المحجوزة، على متن مركبة من نوع CNNTTE DFSK. وذلك إثر عملية مراقبة قام بها عناصر الفرقة.

وتم توقيف صاحب المركبة على مستوى محور دوران الباهية ليلا، بعد التفتيش تبين أنها محملة بالكمية المحجوزة. وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد. أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .