وهران: حجز 310 كلغ من اللحوم الفاسدة

حجزت مصالح امن ولاية وهران بمشاركة كل من لجنة الصحة، و حماية البيئة، كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة موجهة للاستهلاك البشري.

وفي بيان لمصالح أمن ولاية وهران، اليوم الجمعة، فقد قامت هذه الأخيرة ممثلة في الأمن الحضري الثالث بمشاركة كل من لجنة الصحة و حماية البيئة لمنذوبية بلدية حمو بوتليليس.

بالاضافة الى بياطرة تابعين لمديرية الفلاحة، وممثلي عن مديرية التجارة، ومنظمة حماية المستهلك بخرجة ميدانية لمراقبة محلات تجارية (قصابات، مطاعم، مستودع لتحضير وتخزين الدجاج) على مستوى إقليم الاختصاص.

اين تم الوقوف على عدة تجاوزات في مجال النظافة والصحة العمومية، وحجز اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

و في هذا السياق، أسفرت االعملية عن حجز 310 كلغ من مختلف اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالفين، كما تم تقديم اللحوم المحجوزة لحديقة الحيوانات.

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