وهران: حجز 310 كلغ من اللحوم الفاسدة
حجزت مصالح امن ولاية وهران بمشاركة كل من لجنة الصحة، و حماية البيئة، كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة موجهة للاستهلاك البشري.
وفي بيان لمصالح أمن ولاية وهران، اليوم الجمعة، فقد قامت هذه الأخيرة ممثلة في الأمن الحضري الثالث بمشاركة كل من لجنة الصحة و حماية البيئة لمنذوبية بلدية حمو بوتليليس.
بالاضافة الى بياطرة تابعين لمديرية الفلاحة، وممثلي عن مديرية التجارة، ومنظمة حماية المستهلك بخرجة ميدانية لمراقبة محلات تجارية (قصابات، مطاعم، مستودع لتحضير وتخزين الدجاج) على مستوى إقليم الاختصاص.
اين تم الوقوف على عدة تجاوزات في مجال النظافة والصحة العمومية، وحجز اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.
و في هذا السياق، أسفرت االعملية عن حجز 310 كلغ من مختلف اللحوم الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالفين، كما تم تقديم اللحوم المحجوزة لحديقة الحيوانات.
طالع أيضا:
https://www.ennaharonline.com/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-3-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%8A/
وهران: 3 قتلى إثر اصطدام بين سيارتين بعين الترك
كما لقي 3 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين بعين الترك ولاية وهران.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران، على الساعة 03 و 34 دقيقة اليوم الأربعاء. على إثر إصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 84 ببلدية عين الترك. مما أسفر عن وفاة 03 أشخاص في مكان الحادث.
طالع أيضا
الإيقاع بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها في وهران
الإيقاع بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها في وهران
كما تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الايقاع بشبكة إجرامية وطنية تنشط على مستوى الغرب والوسط من الوطن مختصة في سرقة المركبات وتزوير محرارات رسمية.
وقد أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص من بينهم شخصين محل بحث تتراوح أعمارهم ما بين 34 و43 سنة مع استرجاع مركبتين ومبلغ يفوق 189 مليون سنتيم إلى جانب 5 هواتف نقالة. وهي العملية التي تمت بعد شكوى مفادها تعرض سيارته مركونة للسرقة مركبة من قبل مجهولين.
لتباشر ذات المصالح تحرياتها التقنية والعملياتية، حيث وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش مع تمديد الإختصاص لولايات مجاورة تم توقيف أفراد الشبكة.
مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة
تمكنت عناصر من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران، من مداهمة ورشة سرية لتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة.
وتمت هذه العملية، بالتنسيق مع مديرية التجارة، أين تم اكتشاف ورشة سرية لإنتاج وتحضير التوابل وتعليبها بعلامة تجارية مقلدة.
كما تم حجز بداخل الورشة، 10 اطنان، و4 قناطير و80 كلغ من مختلف أنواع بهارات الطبخ. موجهة للتسويق بالمحلات التجارية إلى جانب حجز معدات تحضير وطحن.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور