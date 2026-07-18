وهران: حجز 3540 قرص صاروخ و1020 قرص إكستازي

وجهت مصالح أمن ولاية وهران ضربة جديدة لشبكات ترويج السموم، بعدما تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في ترويج المؤثرات العقلية، مع توقيف أربعة أشخاص وحجز 4560 قرصًا مهلوسًا من مختلف الأنواع.

وجاءت العملية إثر استغلال معلومات دقيقة حول تحضير أحد أفراد الشبكة لإبرام صفقة لترويج المؤثرات العقلية باستعمال مركبة. حيث تم توقيفه رفقة شريكه، وبعد تفتيش المركبة عثر على 3540 قرصًا مهلوسًا من نوع “بريغابالين” 300 ملغ.

واستكمالا للتحريات، وتحت إشراف النيابة المختصة تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم مع حجز 1020 قرصا من مخدر “الإكستازي”. إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 5 ملايين سنتيم من عائدات الترويج ومركبة كانت تستعمل في النشاط الإجرامي.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل.