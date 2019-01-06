وهران.. حجز 448 حبة “صاروخ” بحوزة مسافر قادم من ليون الفرنسية

تمكن عناصر من فرقة فحص المسافرين التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بوهران على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي من حجز 448 قرص مهلوس من نوع “بريقايلين” المعروف باسم “صاروخ”.

الكمية حجزت خلال عملية تفتيش روتينية لمسافر كان قادما من ليون الفرنسية. المهلوسات تم ضبطها خلال اشتباه أعوان الجمارك في مسافر بدت عليه علامات الارتباك.

حيث وبعد إخضاعه للتفتيش الدقيق تم العثور بحوزته على أكثر من 400 حبة صاروخ ليتم حجز الكمية وتسليم الموقوف إلى المصالح الأمنية المختصة.

التي حولته إلى مقر الأمن لاستكمال التحقيقات معه قبل تقديمه أمام الجهات القضائية للبث في قضيته.

علما وللإشارة أن ذات الفرقة التابعة لجمارك وهران كانت قد أحبطت الشهر الماضي محاولة تمرير مسافر قادم من باريس الفرنسية لـ 616 قرصا مهلسا من نوع “سيريسترا 10 ملغ”، “ترامادول” و”ايموفان 3.75 ملغ”.