وهران: حجز 47 غرام من الكوكايين يطيح بشبكة لتنظيم رحلات الحرڨة

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات الصلبة، الكيف والمهلوسات.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، فقد تورطت الشبكة أيضا في تنظيم رحلات ابحار سري إلى الجهة الأخرى من البحر المتوسط إنطلاقا من وهران.

العملية تم الإيقاع خلالها بـ 6 اشخاص من بينهم إمرأة مع حجز 47 غرام كوكايين وكمية من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة. إلى جانب مبلغ 12.6 مليون سنتيم و مركبتين تستعمل في نقل السموم.

كما تم الإطاحة بالشبكة استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط شخصين في المخدرات الصلبة والمهلوسات بالكورنيش الوهراني. أين أسفرت عملية تفتيش مسكنيها بعد أخذ اذن من وكيل الجمهورية عن حجز كمية الكوكايين.

واستكمالا للتحقيقات تبين أن الشبكة تنشط أيضا في تنظيم رحلات ابحار سري نحو السواحل الإسبانية، حيث حولا متورطان آخران مرأب مسكنهما إلى مخزن لعتاد الحرڨة. أين تم ضبط قارب نزهة بطول 5.40 متر مزود بمحرك بقوة 115 حصان.

بالإضافة إلى ضبط قارب مطاطي طوله 7 أمتار مزود بمحرك قوة 200 حصان، خزانات وقود، جهاز جيبياس، بوق نجدة، سترات، سلاح صيد بحري و سيارتين من نوع هليكس.

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وهران: الإيقاع بشبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمخدرات

كما تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. من الإيقاع بشبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وتم خلال هذه العملية، توقيف شخصين تتراوح أعمارهم مابين 31 و53 سنة مسبوقين قضائيا ومعتادي اجرام. وتمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أفراد هذه الشبكة بنقل وتخزين هذه المخدرات بإحدي الأحياء الشعبية. من أجل ترويجها وسط فئة الشباب. وبعد تتبع نشاطهم الإجرامي تم تحديد هويات ومكان تواجدهم. وتم خلال هذه العملية، حجز 5150 قرص إكستازي، و42 قرصا مهلوسا من نوع بريقابالين، و31 صفيحة من القنب الهندي بوزن 03 كلغ .