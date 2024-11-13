وهران.. حجز 5800 قرص مهلوس وحوالي 3 كلغ “كيف”

أسفرت عمليات متفرقة لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من الايقاع بعدة مروجين ينشطون صمن شبكات إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العمليات النوعية لذات الوحدات تمت بناءً لتحريات ميدانية معمقة أفضت إلى توقيف 10 أشخاص 6 منهم مسبوقين قضائيا. وحجز 5800 قرص مهلوس من مختلف الأصناف وحوالي 3 كلغ كيف معالج.

فيما تم في نفس العملية استرجاع سيارتين سياحيتين ودراجتين ناريتين ومبلغ 127 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج وهواتف نقالة.