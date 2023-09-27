وهران.. حجز 7 قناطير من لحم الديك الرومي كانت موجه للتسويق

قام أعوان قمع الغش التابعين لمديرية التجارة و ترقية الصادرات وهران، مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش رفقة الطبيبة البيطرية، يوم الإثنين من هذا الأسبوع بالسحب النهائي لـ 7 قناطير من منتوج لحم الديك الرومي غير منزوع الأحشاء.

وأوضحت المديرية عير صفحتها على الفايسبوك أن العملية تمت على مستوى إحدى المذابح، أين كانت اللحوم المسحوبة موجهة للتسويق.

وأشار المصدر أنه تم توجيه اللحوم إلى حديقة الحيوانات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.