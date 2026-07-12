وهران.. حريق آخر بوادي تليلات.. الحماية المدنية تنقذ 6 أشخاص
بقلم م .فيصل
تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من اخماد حريق شقة بحي 2500 مسكن لاسيرا ، بلدية ودائرة وادي تليلات ولاية وهران.
وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 18:58 لإخماد حريق شب في شقة بالطابق الثالث لعمارة بحي 2500 مسكن لاسيرا.
وخلف الحادث إصابة 8 أشخاص بضيق في التنفس، تم إسعاف شخصين بعين المكان ونقل الآخرين إلى المستشفى المحلي .
العملية سخر لها 8 شاحنات إطفاء، شاحنة السلم الميكانيكي، و5 سيارات إسعاف.
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