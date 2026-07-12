وهران.. حريق آخر بوادي تليلات.. الحماية المدنية تنقذ 6 أشخاص

تمكنت مصالح الحماية المدنية اليوم من اخماد حريق شقة بحي 2500 مسكن لاسيرا ، بلدية ودائرة وادي تليلات ولاية وهران.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 18:58 لإخماد حريق شب في شقة بالطابق الثالث لعمارة بحي 2500 مسكن لاسيرا.

وخلف الحادث إصابة 8 أشخاص بضيق في التنفس، تم إسعاف شخصين بعين المكان ونقل الآخرين إلى المستشفى المحلي .

العملية سخر لها 8 شاحنات إطفاء، شاحنة السلم الميكانيكي، و5 سيارات إسعاف.