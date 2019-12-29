وهران.. حريق مهول بمستودع للعجلات المطاطية بحي “ميلينيوم”

إندلع حريق مهول بمستودع للعجلات المطاطية بحي “ميلينيوم”، في بلدية بئر الجير، ولاية وهران، أمسية اليوم الأحد.
وتتواجد عناصر الحماية المدنية بعين المكان للتعامل مع الحادثة.
فيديو لحظة إندلاع الحريق..
لحظة نشوف حريق مهول بمستودع عجلات مطاطية بحي ميلنيوم بوهران 🔥
🟠#حدث_اليوم لحظة نشوف حريق مهول بمستودع عجلات مطاطية بحي ميلنيوم بوهران 🔥
Publiée par النهار الجديد sur Dimanche 29 décembre 2019
فيديو رجال يتعاملون مع الحريق حتى الآن..
حريق مهول بمستودع عجلات مطاطية بحي ميلنيوم بوهران
#يحدث_الآن حريق مهول بمستودع عجلات مطاطية بحي ميلنيوم بوهران
Publiée par النهار الجديد sur Dimanche 29 décembre 2019
التعليقات (0)