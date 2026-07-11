وهران.. حريق وانفجار داخل عمارة سكنية في واد تليلات.. إرتفاع الحصيلة إلى 16 جريحا

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية وهران مساء اليوم من اجل إخماد حريق شب في عدادات كهربائية متبوع بإنفجار في عمارة بحي 3100 مسكن، بلدية ودائرة وادي تليلات.

وحسب بيان للمصالح ذاتها الحادث وقع في حدود الساعة 21:06 بحي 3100 مسكن، بلدية. وتمثل في حريق شب في عدادات كهربائية بالطابق الأرضي لبناية سكنية تتكون (ط.أ+09)، متبوع بإنفجار.

وأسفر الإنفجار عن إنهيار الجدران الخارجية للمنزلين وخلف الحادث كحصيلة اولية اصابة 16 شخصا من بينهم 06 اعوان الحماية المدنية. تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.