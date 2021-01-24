وهران.. حملة تلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية
نظمت قيادة الناحية العسكرية الثانية،ابتداء من 24 جانفي 2021،حملة تلقيح ضد الأنفلونزا والكشف عن كورونا لفائدة سكان المناطق النائية بوهران.
وهذا تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي،وفي إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تدعيم المنظومة الصحية الوطنيةومواصلة للحملات الطبية السابقة.
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