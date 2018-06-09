وهران.. ختان جماعي لـ 500 طفل

أقيم سهرة الجمعة بوهران حفل فني متنوع بمناسبة عملية ختان نحو 500 طفل في إطار مبادرة تضامنية لمجموعة من الجمعيات الولائية.

وقد تميز الحفل الذي زينه حضور البراعم المستفيدة من هذه العملية وهم يتوسطون عائلاتهم بأزياء تقليدية بتسليم المعنيين ألبسة الختان.

كما أقيم هذا الحفل عشية الشروع في تنظيم عمليات الختان التي تدوم إلى غاية الإثنين.

ويستفيد من هذه العملية أطفال عائلات معوزة وآخرين من دور الأيتام ينحدرون من 12 ولاية.

وتميز الحفل الذي نظم تحت شعار “أبناء الوطن في حضن وهران”، ببرنامج فني متنوع.

هذه المبادرة ستتبعها قافلة لجمع وتسليم ألبسة عيد الفطر لفائدة الأيتام وأطفال العائلات ذات الدخل الضعيف.